Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский заслушал военное руководство Украины относительно ситуации на фронте и усиления обороны Украины. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Был Доклад Главкома Сырского по фронтовой ситуации, и самое внимательное, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту - заявил Зеленский.

Он отметил, что каждая бригада или подразделение на Покровском направлении - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 72, найгарячіше на Покровському напрямку

При этом мы не уменьшаем внимания и ко всем другим направлениям на фронте - в Донецкой области, а также на Харьковщине и в южных наших областях - заверил глава государства.

Напомним

На верфи RMK Marine в Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета класса Ada 'Гетман Иван Выговский' (F-212). Это уже второй корвет, построенный в Турции по заказу Украины.