Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  140976 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  136529 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  140725 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  139517 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141467 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132521 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  246369 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112871 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  228490 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92547 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 06:38  •  230015 просмотра

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление противовоздушной обороны, коалицию F-16 и двустороннее соглашение о безопасности во время саммита "Диалог Шангри-Ла" в Азии.

Война •   •  236 просмотра
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

В Херсонской области за минувшие сутки в результате российской агрессии и обстрелов был ранен один человек и повреждены многочисленные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  1173 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В результате российских обстрелов на Николаевщине были повреждены семь частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна и повреждены крыши, хотя сообщений о пострадавших не поступало.

Общество •   •  3162 просмотра
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, сторонник увеличения военной помощи Украине, подвергся физическому нападению и был устно назван "зачинщиком войны" возле предвыборной палатки в Елене, Германия.

Война •   •  6804 просмотра
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты нанесли 381 удар по Запорожской области, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  5620 просмотра
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.

Общество •   •  7237 просмотра
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.

Война •   •  8343 просмотра
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.

Война •   •  8478 просмотра
Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.

Экономика •   •  15451 просмотра
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт

День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня

Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.

УНН Lite •   •  11814 просмотра
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня