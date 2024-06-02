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Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Київ • УНН

 • 64482 перегляди

Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити оборонні потреби України, зміцнення протиповітряної оборони, коаліцію F-16 і двосторонню угоду про безпеку під час саміту "діалог Шангрі-Ла" в Азії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони обговорили ключове – оборонні потреби України, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.

президент України Володимир Зеленський

Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру01.06.24, 19:57 • 52834 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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