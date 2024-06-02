Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити оборонні потреби України, зміцнення протиповітряної оборони, коаліцію F-16 і двосторонню угоду про безпеку під час саміту "діалог Шангрі-Ла" в Азії.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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Зазначається, що сторони обговорили ключове – оборонні потреби України, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди.
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Зеленський вперше зустрівся з президентом Тимора-Лешті та обговорив Саміт миру01.06.24, 19:57 • 52834 перегляди