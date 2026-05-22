Зеленский в Ровенской области обсудил оборону границы с севера

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ровенскую область. Он провел разговор с руководством громад Ровенской, Житомирской и Волынской областей, в том числе о защите этого северного направления. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Также, по словам Зеленского, было обсуждено немало социальных вопросов, вопросов, было много образовательных.

Говорили о школьном транспорте, и о дорогах, чтобы до школ доезжать, и о строительстве новых школ. Члены правительства все это слышали, были онлайн, и я рассчитываю, что реагировать будут предметно и быстро. Рассчитываю на конкретные решения

Также глава государства сообщил о докладе Главкома ВСУ Александра Сырского относительно ударов по россии, в частности, по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Продолжаем достигать определенных целей в россии, и это прежде всего российская нефтепереработка, их нефтяные экспортные возможности. За эти сутки было применение по НПЗ в Ярославле - семьсот километров от нашей границы. Продолжаем операции. Важно, что фронтовые позиции тоже сильны, и в частности есть хорошие результаты на ключевых направлениях