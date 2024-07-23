Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьером Эстонии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Провел телефонный разговор с Кристеном Михалом в его первый день на посту Премьер-министра Эстонии и пожелал вдохновения в работе для процветания его страны - рассказал президент Украины.

Президент Естонії закликає збільшити витрати на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Он напомнил, что Эстония - один из самых принципиальных наших союзников. Мы благодарны, что ежегодная оборонная поддержка Украины остается на уровне 0,25% ВВП. Она имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров.

Кристен Михал также заверил меня в сохранении поддержки на пути в ЕС и НАТО. Обсудили продолжение сотрудничества, в частности между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности - заявил Владимир Зеленский.

Напомним,

Украина и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает более 100 миллионов евро оборонной помощи от Эстонии Украине в этом году и всестороннюю поддержку в течение 10 лет.