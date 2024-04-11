Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  91484 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114390 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146301 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137911 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133439 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117236 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100021 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115939 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115641 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

На саммите "Триморья" президент Зеленский отметил настоятельную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины реальными действиями, а не словами, поскольку российские угрозы охватывают все пространство от Европы до Казахстана.

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Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП

Альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш рф", не существует. Единственной приемлемой формулой является безусловный выход россии из Украины, отмечает Михаил Подоляк.

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Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП

В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР

В прошлом году россия выделила около полумиллиарда долларов на финансирование внутренней пропаганды через так называемые "некоммерческие" организации с целью формирования лояльного к режиму Путина общественного мнения.

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В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР

Украина нуждается в приглашении в НАТО, это реально уже в этом году - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в приглашении в НАТО уже в этом году, назвав это реалистичным, поскольку Украина защищает общие ценности Альянса и заслуживает надежной безопасности, как и Балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции.

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Украина нуждается в приглашении в НАТО, это реально уже в этом году - Зеленский

Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам советы, как оставаться на связи и иметь доступ к интернету во время отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками на энергосистему Украины: проверить наличие интернет-провайдеров с x-PON-сетями, найти ближайшую устойчивую точку доступа к интернету и настроить мобильную связь.

Война •   •  7445 просмотра
Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Байден заверил в "железной" поддержке Израиля в случае нападения Ирана

Иран угрожает серьезным возмездием Израилю из-за вероятного израильского авиаудара, в результате которого погибли иранские чиновники в Сирии, что заставило США подтвердить непоколебимую поддержку безопасности Израиля.

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Байден заверил в "железной" поддержке Израиля в случае нападения Ирана

Иран угрожает Израилю местью за удар по консульству: возможна ли большая война и другие сценарии развития событий

Иран может ответить Израилю ракетными ударами или же атаковать израильские посольства и военные базы после смертоносной атаки на его дипломатический комплекс в Сирии.

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Иран угрожает Израилю местью за удар по консульству: возможна ли большая война и другие сценарии развития событий

Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

На Запорожье работают над ликвидацией последствий российского обстрела Днепровской ГЭС. Предварительно ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам - 159,3 тысячи гривен

Общество •   •  22946 просмотра
Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

Почти 98 000 человек, треть из которых - дети, были эвакуированы из-за масштабных наводнений в Казахстане, которые власти называют "крупнейшей катастрофой за последние 80 лет".

Новости Мира •   •  20471 просмотра
"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

На саммите "Инициативы трех морей" была принята совместная декларация, в которой выражается приверженность более устойчивой Европе, более сильному трансатлантическому партнерству и непоколебимой поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Война •   •  20562 просмотра
На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф