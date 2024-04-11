Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

Президент Владимир Зеленский на саммите Триморья подчеркнул насущную необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону - реальными действиями, а не словами. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Все мы видим, что путин не хочет ограничиваться только нашей землей, угрозы России охватывают все пространство, от Европы до Казахстана, и это угроза для всех. Сегодня я говорил именно об этом на нашем саммите. Первое - это ПВО. Мы имеем насущную потребность в защите Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и всех других наших городов от российских ударов. Они (системы ПВО - ред.) есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО - это первый приоритет сейчас - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что четко очертил то, что планирует делать путин в этом году.

Далее конечно фронт, я четко очертил то, что планирует делать путин в этом году. У нас есть достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещанное по поставкам оружия и снарядов, а также по нашим договоренностям о совместных производствах ... Должны сделать все не теряя время, чтобы наши силы стали еще больше. Поставки оружия, производство, финансы, все - это сегодня мы обсуждали - отметил Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев знает, где находятся системы "Patriot" и работает на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны.