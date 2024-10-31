Зеленский подписал указ об увольнении Генпрокурора Костина

Президент Владимир Зеленский официально уволил Андрея Костина с должности Генпрокурора, сообщает УНН со ссылкой на указ главы государства.

Уволить КОСТИНА Андрея Евгеньевича с должности Генерального прокурора. - говориться в указе Президента от 31 октября.

Дополнение

28 октября в Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским было внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрей Костина.

29 октября ВР одобрила увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора 255 голосами "за".

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.

Это последовало после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, по результатам которого Президент Владимир Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.

ВР поддержала назначение Костина Генеральным прокурором 27 июля 2022 года.

Radio NV сообщало со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора и в украинском парламенте, что в Офисе Президента определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.