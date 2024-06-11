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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о Саммите мира: предлагаем принципиально другой формат, чтобы никто не мог сорвать договоренности

Зеленский о Саммите мира: предлагаем принципиально другой формат, чтобы никто не мог сорвать договоренности

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 14:08  •  15906 просмотра

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Украина предлагает принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать, сорвать договоренности, как Россия это делала неоднократно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Саммита мира в Швейцарии  - это общий успех Украины и десятков стран, а также, что Украина предлагает принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать и сорвать договоренности. Об этом Зеленский заявил во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага Германии, передает УНН.

Детали

Уже через несколько дней мы вместе с канцлером Германии и другими лидерами Европы и мира встретимся в Швейцарии на инаугурационном саммите мира. россия пыталась сорвать этот саммит, но он состоится. И это общий успех Украины и десятков стран. Обычно после войны обстоятельства определялись либо победителями, либо несколькими сильными, которые вмешались и навязали что-то всем остальным вопреки любой их воле. Сейчас мы предлагаем принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать, сорвать договоренности, как россия это делала неоднократно

- сказал Зеленский.

Он отметил, что на Саммите мира будут представлены страны со всех частей света.

"Цель у всех общая - начали шаг за шагом восстановление безопасности и движение к настоящему, миру. Начать шаг за шагом вернуть действенность Устава ООН и базовым нормам международного права, которые гарантируют суверенитет, территориальную целостность государств, а также права людей. Мы хотим дать шанс дипломатии и собрали для этого около сотни государств. Украина никогда не полагалась только на силу оружия", - добавил Зеленский.

Напомним

Сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
bundestagБундестаг
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
shveitsariyaШвейцария
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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