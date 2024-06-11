Зеленский о Саммите мира: предлагаем принципиально другой формат, чтобы никто не мог сорвать договоренности
Киев • УНН
Украина предлагает принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать, сорвать договоренности, как Россия это делала неоднократно.
Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Саммита мира в Швейцарии - это общий успех Украины и десятков стран, а также, что Украина предлагает принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать и сорвать договоренности. Об этом Зеленский заявил во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага Германии, передает УНН.
Детали
Уже через несколько дней мы вместе с канцлером Германии и другими лидерами Европы и мира встретимся в Швейцарии на инаугурационном саммите мира. россия пыталась сорвать этот саммит, но он состоится. И это общий успех Украины и десятков стран. Обычно после войны обстоятельства определялись либо победителями, либо несколькими сильными, которые вмешались и навязали что-то всем остальным вопреки любой их воле. Сейчас мы предлагаем принципиально другой формат, чтобы никто не мог манипулировать, сорвать договоренности, как россия это делала неоднократно
Он отметил, что на Саммите мира будут представлены страны со всех частей света.
"Цель у всех общая - начали шаг за шагом восстановление безопасности и движение к настоящему, миру. Начать шаг за шагом вернуть действенность Устава ООН и базовым нормам международного права, которые гарантируют суверенитет, территориальную целостность государств, а также права людей. Мы хотим дать шанс дипломатии и собрали для этого около сотни государств. Украина никогда не полагалась только на силу оружия", - добавил Зеленский.
Напомним
Сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в Саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.