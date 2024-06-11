Зеленський про Саміт миру: пропонуємо принципово інший формат, щоб ніхто не міг зірвати домовленості
Київ • УНН
Україна пропонує принципово інший формат, щоб ніхто не міг маніпулювати, зірвати домовленості, як росія це робила неодноразово.
Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення Саміту миру у Швейцарії - це спільний успіх України та десятків країн, а також, що Україна пропонує принципово інший формат, щоб ніхто не міг маніпулювати та зірвати домовленості. Про це Зеленський заявив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини, передає УНН.
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Вже за кілька днів ми разом з канцлером Німеччини та іншими лідерами Європи та світу зустрінемося у Швейцарії на інавгураційному Саміті миру. росія намагалася зірвати цей Саміт, але він відбудеться. І це спільний успіх України та десятків країн. Зазвичай після війни обставини визначалися або переможцями, або кількома сильними, які втрутилися і навʼязали щось усім іншим всупереч будь-якої їхньої волі. Зараз ми пропонуємо принципово інший формат, щоб ніхто не міг маніпулювати, зірвати домовленості, як росія це робила неодноразово
Він зазначив, що на Саміті миру будуть представлені країни з усіх частин світу.
"Мета у всіх спільна - почали крок за кроком відновлення безпеки та рух до справжнього, миру. Почати крок за кроком повернути дієвість статуту ООН та базовим нормам міжнародного права, які гарантують суверенітет, територіальну цілісність держав, а також права людей. Ми хочемо дати шанс дипломатії і зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи не покладалася тільки на силу зброї", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, метою якого є прокласти шлях до миру в Україні, який Швейцарія проведе 15-16 червня.