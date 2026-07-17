Зеленский назначил Поклада и.о. главы СБУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности Главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №622/2026 обнародован.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности Главы Службы безопасности Украины, передает УНН.
Первому заместителю Главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности Главы Службы безопасности Украины
Зеленский уволил Хмару с должности и.о. главы СБУ и начальника центра "А"17.07.26, 18:40 • 2424 просмотра