Во время саммита «Группы семи» в Италии, Украина и США планируют подписать двустороннее соглашение по безопасности. Об этом завил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Ежегодный саммит лидеров Большой семерки (G7) пройдет в Италии с 13 по 15 июня.

Встреча состоится в Апулии на юге страны, в отеле Борго Эгназия. В состав G7 входят США, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

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