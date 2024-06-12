Завтра США та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті G7
Київ • УНН
На майбутньому саміті G7 в Італії Україна і США планують підписати двосторонню угоду про безпеку, про що повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Під час саміту "Групи семи" в Італії, Україна та США планують підписати двосторонню безпекову угоду. Про це завив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Щорічний саміт лідерів Великої сімки (G7) пройде в Італії з 13 по 15 червня. Салліван підтвердив, що в четвер президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть переговори на полях саміту "Групи семи" в Італії.
Після цього лідери підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою, та гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки
Відомо, що зустріч лідерів G7 відбудеться в Апулії на півдні Італії, у готелі Борго Егназія. До складу Групи семи входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія.
Доповнення
Раніше CNN з посиланням на власні джерела оприлюднило частину умов двосторонньої угоди між США та Україною. Документ, який буде підписано на 10 років, передбачає, що США протягом цього часу продовжувати навчання збройних сил України, розширювати співпрацю у виробництві зброї та військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу та розширювати обмін розвідданими.
Нагадаємо
Раніше у Financial Times заявили, що президент України Володимир Зеленський та лідер Білого дому Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Саміту миру.