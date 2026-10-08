"Зашейте им рот": Зеленский призвал союзников полностью перекрыть экономику рф

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников перекрыть российскую экономику. Он отметил, что нельзя договариваться с москвой о будущих экономических проектах и одновременно заявлять о дипломатическом тупике. Об этом Зеленский заявил в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, Украина не оказалась в тупике даже в первый день полномасштабного российского вторжения. В то же время после этого нельзя, с одной стороны, договариваться с россиянами о каких-либо экономических проектах на будущее, а с другой стороны - говорить, что Украина оказалась в дипломатическом тупике.

Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ему всю экономику. Зашейте россии рот, просто не кормите их своими продажами. Наложите санкции на их оружие - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня и завтра, 8 и 9 октября, состоятся "важные переговоры" с партнерами, от которых ожидается "конкретный результат" по усилению украинской защиты.

Также Зеленский призвал США помочь Украине защитить небо и предоставить необходимые возможности Starlink.