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"Зашийте їм рота": Зеленський закликав союзників повністю перекрити економіку рф

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Зеленський заявив, що Україна не в дипломатичному глухому куті, і закликав союзників припинити економічні проєкти з росією та посилити санкції.

"Зашийте їм рота": Зеленський закликав союзників повністю перекрити економіку рф

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників закликав перекрити російську економіку. Він зазначив, що не можна домовлятися з москвою про майбутні економічні проєкти й одночасно заявляти про дипломатичний глухий кут. Про це Зеленський заявив у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, Україна не опинилася в глухому куті навіть у перший день повномасштабного російського вторгнення. Водночас після цього не можна, з одного боку, домовлятися з росіянами про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку казати, що Україна опинилась в дипломатичному куті.

Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте росії рота, не годуйте їх своїми продажами просто. Накладіть санкції на їх зброю

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту.

Також Зеленський закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.

Євген Устименко

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