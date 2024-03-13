Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT

Новый закон о мобилизации должен помочь найти более 300 тысяч новобранцев, для замены истощенных военных, которые сейчас находятся на поле боя. об этом со ссылкой на собственные источники в Минобороны Украины пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что закон направлен на обновление законодательной базы страны накануне ожидаемой волны мобилизации в этом году, во время которой могут призвать до 500 000 человек.

В то же время в издании выяснили, что усилия сейчас направлены на замену 330 000 истощенных бойцов, которые сейчас находятся на поле боя. По словам министерства, остальные новобранцы будут замещать потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.

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Однако этот закон оказался довольно противоречивым, поскольку в первый проект украинские законодатели внесли более 4000 поправок.

В FT отметили, что два года назад в начале полномасштабного вторжения многие украинцы согласились защищать свою страну. Но этот резерв исчерпан, и значительная часть мужчин боевого возраста не желает отправляться на фронт.

До сих пор мобилизовали только тех, кому исполнилось 27 лет, а поле боя средний возраст среди бойцов составлял около 40. Журналисты объясняют, что Украина имеет значительное меньшее количество молодого населения из-за падения рождаемости после распада Советского Союза.

На фоне этой ситуации предложение снизить возраст мобилизации до 25 лет вызвало волну возмущения, мол, для нации было бы самоубийством отправлять в окопы самых молодых.

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Дополнение

Как пишет FT, данные по мужскому населению Украины, обнародованные парламентским комитетом по вопросам экономики, показывают, что из 11,1 миллиона украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только примерно 3,7 миллиона имеют право на мобилизацию.

Другие мужчины либо воюют, являются инвалидами, находятся за границей или считаются критически важными работниками.

В то же время власть осознает необходимость действовать осторожно, чтобы не подтолкнуть налогоплательщиков к бегству за границу или сокрытию, лишая Киев столь необходимых доходов.

Отмечается, что среди главных причин, почему мужчины отказываются от мобилизации - страх смерти и инвалидности. Кроме того, часть опрошенных согласно исследованию Info Sapiens боится недостаточной подготовки перед отправкой на фронт, отсутствия оружия и главное неопределенного срока военной службы.

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В издании отметили, что новый закон о мобилизации направлен на решение этих проблем. Первоначальный проект предусматривает срок службы три года и минимум три месяца обучения.

Между тем некоторые бригады начали самостоятельно рекламировать, что добровольцы могут выбирать должности в соответствии с их навыками, пытаясь ускорить вербовку.

Напомним,

Комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы исключить из законопроекта о мобилизации такие ограничения, как замораживание счетов, банковских карточек, и ограничение вождения автомобиля для тех, кто уклоняется от призыва.

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