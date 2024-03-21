Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ
Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование
Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg
Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце
В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины
Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области
Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении
Публикации
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ
Экс-чиновник Вооруженных сил Украины незаконно обогатился на 58 миллионов гривен во время полномасштабного российского вторжения, приобретя необоснованные активы - автомобиль, квартиру, земельные участки и другое имущество.
Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование
Верховная Рада Украины приняла закон о введении административной ответственности за незаконное лоббирование, что является важным шагом для европейской интеграции страны.
Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg
Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в беспрецедентных масштабах, и все указывает на то, что он будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году.
Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце
Премьер-министр Украины ожидает, что заблокированный пакет помощи США в размере 61 миллиарда долларов будет разблокирован Конгрессом в этом или следующем месяце.
В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины
Согласно докладу ООН, россия масштабно нарушает права человека на временно оккупированных территориях Украины. ООН имеет задокументированные свидетельства о пытках, казнях и подавлении украинской идентичности, совершенные российскими военными и силовиками с целью усиления контроля над населением.
Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW
Предложение Европейской комиссии использовать 90% замороженных российских активов для закупки оружия для Украины сталкивается с противодействием Венгрии, что делает его маловероятным для одобрения на предстоящем саммите лидеров ЕС.
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия
Четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и транспортные средства в населенных пунктах Киевской области из-за массированного ракетного удара РФ.
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области
российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области. Информации о травмированных не поступало. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое - получили ранения.
Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 марта на уровне 39,1399 грн. /доллар США и 42,43 грн./евро.
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.