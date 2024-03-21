За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  57229 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  124648 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  124024 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  139398 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144531 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133179 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125493 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  268240 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143036 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  268240 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  244113 просмотра

За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ

Экс-чиновник Вооруженных сил Украины незаконно обогатился на 58 миллионов гривен во время полномасштабного российского вторжения, приобретя необоснованные активы - автомобиль, квартиру, земельные участки и другое имущество.

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За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ

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Верховная Рада Украины приняла закон о введении административной ответственности за незаконное лоббирование, что является важным шагом для европейской интеграции страны.

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Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование

Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в беспрецедентных масштабах, и все указывает на то, что он будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году.

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Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg

Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце

Премьер-министр Украины ожидает, что заблокированный пакет помощи США в размере 61 миллиарда долларов будет разблокирован Конгрессом в этом или следующем месяце.

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Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце

В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины

Согласно докладу ООН, россия масштабно нарушает права человека на временно оккупированных территориях Украины. ООН имеет задокументированные свидетельства о пытках, казнях и подавлении украинской идентичности, совершенные российскими военными и силовиками с целью усиления контроля над населением.

Общество •   •  5145 просмотра
В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины

Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW

Предложение Европейской комиссии использовать 90% замороженных российских активов для закупки оружия для Украины сталкивается с противодействием Венгрии, что делает его маловероятным для одобрения на предстоящем саммите лидеров ЕС.

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Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и транспортные средства в населенных пунктах Киевской области из-за массированного ракетного удара РФ.

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Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области. Информации о травмированных не поступало. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое - получили ранения.

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россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 марта на уровне 39,1399 грн. /доллар США и 42,43 грн./евро.

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Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

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Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении