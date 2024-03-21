За время полномасштабного вторжения обогатился на 58 миллионов гривен: ГБР задержало экс-чиновника ВСУ

Правоохранители задержали экс-начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. За время полномасштабного вторжения чиновник незаконно обогатился на 58 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

В ведомстве заявили, что Государственное бюро расследований продолжает последовательную работу и системное противодействие незаконному обогащению должностных лиц в том числе вероятно, в результате злоупотреблений с закупками в интересах Вооруженных сил Украины.

В НАБУ назвали предпосылки коррупционных схем в Минобороны на закупках продуктов

В частности, следователи установили, что задержанный чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Подозреваемый в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины) задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет - подытожили в ГБР.

Напомним

В Одесской области работники ГБР разоблачили чиновника который присвоил машину с арестплощадки. За это получил подозрение в незаконном завладении транспортным средством.