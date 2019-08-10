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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134061 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142986 просмотра

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За неделю пешие патрули Нацгвардии задержали 32 человека

За неделю пешие патрули Нацгвардии задержали 32 человека

Киев  •  УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. За первую неделю самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии Украины задержали 32 человека по подозрениям в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины в Facebook, передает УНН.

Отмечается, что кроме упомянутых 32-х, еще 19 человек были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона.

Львиная доля таких правонарушений квалифицированы по статье 309 УК “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта”.

Как сообщал УНН, с 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины приступили к обеспечению общественного порядка самостоятельными пешими патрулями.

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