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За тиждень піші патрулі Нацгвардії затримали 32 особи

За тиждень піші патрулі Нацгвардії затримали 32 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. За перший тиждень самостійні піші патрулі Національної гвардії України затримали 32 особи за підозрами у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook, передає УНН.

Зазначається, що крім згаданих 32-х, ще 19 осіб було затримано спільно з працівниками Національної поліції України під час участі в профілактичних заходах, в районі проведення операції Об’єднаних сил та місцях літнього оздоровчого сезону.

Левова частина таких правопорушень кваліфіковано за статтею 309 ККУ “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”.

Як повідомляв УНН, з 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України приступили до забезпечення громадського порядку самостійними пішими патрулями.

Українські Національні Новини

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