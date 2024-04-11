За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов

За сутки произошло 55 боевых столкновений. рф нанесла 8 ракетных и 93 авиационных удара. Осуществлено 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 8 ракетных и 93 авиационных удара, а также осуществили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: противник наступательных действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: ВСУ отбили 23 атаки россиян в Луганской и Донецкой областях.

Авдеевский: Защитники отбили 6 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 1 атаку противника в районах Донецкой области.

Херсонский: оккупанты совершили 6 безуспешных атак на позиции украинских войск.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах