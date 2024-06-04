За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником – Волошин

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За минувшие сутки на линии фронта произошло 137 боевых столкновений с противником, интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет
Весна этого года в Киеве стала третьей по теплоте с 1881 года, средняя температура составляла +11,3°C, что на 1,9°C выше среднего многолетнего показателя, и было побито 15 дневных температурных рекордов, в основном в апреле.
ГУР перезапустило онлайн портал "Война & Санкции"
На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы
российские войска обстреливают город Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.
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россияне планируют этим летом провести в оккупированных городах Украины молодежный форум под названием "Юг молодой", целью которого является идеологическая обработка местной молодежи с помощью кремлевской пропаганды и псевдоинтеллектуальных выступлений.
Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область
Сильный дождь и град накрыли улицы Киева и Киевской области.
российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее
Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием «Падение Олимпийских игр», в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.
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Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"
Правительство продлило действие паспортного сервиса государственного предприятия "Документ" для украинцев за рубежом еще на 6 месяцев в связи с его социальной значимостью.
Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам
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