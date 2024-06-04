Сейчас самые интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях. По состоянию на утро, 4-го июня было зафиксировано 137 боевых столкновений с противником. об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает корреспондент УНН.

Сейчас в районе ответственности ОСУВ "Хортица" интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях. На других направлениях интенсивность боевых действий значительно меньше. За прошедшие сутки на линии фронта состоялось 137 боевых столкновений с противником - говорит Волошин.

По его словам на направлении Часового Яра и Авдеевки за минувшие сутки было отбито 7 попыток противника провести боевые действия. По состоянию на сегодняшнее утро было зафиксировано почти 1100 минометных обстрелов - во времена овраг пришлось 250 из них, также россияне сбросили 7 КАБов.

Враг пытается установить свой контроль в городе времен оврага, но ему это не удается, силы обороны прилагают немало усилий и отбивают врага и уничтожают их технику. Ранее враг проводил штурмы с привлечением преимущественно малого количества мобильных групп, сейчас враг уже две недели активно привлекает бронетехнику. На этом направлении был уничтожен "Тайфун-К". Все это уничтожается, еще даже не дойдя до города времен овраг - отметил он.

Напомним

По данным Генштаба, сегодня на фронте произошло уже 42 боевых столкновения, на Покровском направлении самая высокая интенсивность атак врага - там продолжаются 14 боестолкновений.

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