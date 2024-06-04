росіяни намагаються встановити контроль над Часів Яром, але їм це не вдається - Волошин

Зараз найінтенсивніші бої тривають на Куп’янському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намається встановити контроль над Часів Яром, але йому це не вдається. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

Наразі у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" найінтенсивніші бої тривають на Куп’янському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках. На інших напрямках інтенсивність бойових дій значно менша. Минулої доби на лінії фронту відбулось 137 бойових зіткнень з противником

За його словами на напрямку Часового Яру та Авдіївки за минулу добу було відбито 7 спроб противника провести бойові дії. Станом на сьогоднішній ранок було зафіксовано майже 1100 мінометних обстрілів - на Часів Яр припало 250 із них, також росіяни скинули 7 КАБів.

Ворог намагається встановити свій контроль у місті Часів Яр, але йому це не вдається, Сили оборони докладають чимало зусиль і відбивають ворога та знищують їх техніку. Раніше ворог проводив штурми із залученням переважно малої кількості мобільних груп, наразі ворог вже два тижні активно залучає бронетехніку. На цьому напрямку було знищено "Тайфун-К". Все це знищується, ще навіть не дійшовши до міста Часів Яр