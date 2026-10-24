За ночь уничтожили 101 из 126 запущенных рф дронов, до 82% - реактивные

россия в ночь на 24 октября нанесла удар по Украине 126 дронами, до половины из них — реактивные. Сбиты или подавлены 101 беспилотник, в том числе до 82% реактивных. Еще около 8 дронов находятся в воздухе. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковал противник

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 октября (с 18:00 23 октября) противник атаковал 126 ударными БпЛА типа Shahed (из них — 61 реактивный), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Шаталово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 101 вражеский БпЛА типа Shahed (из них — 50 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов других типов, около 8 ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается - сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.

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