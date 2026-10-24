101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні

росія у ніч на 24 жовтня вдарила по Україні 126 дронами, до половини - реактивні. Збито або придушено 101 безпілотник, у тому числі до 82% реактивних. Ще близько 8 дронів у повітрі. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакував противник

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 жовтня (з 18:00 23 жовтня) противник атакував 126 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 61 реактивний), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 50 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, близько 8 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває - повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Майже 2 тисячі росіян поза грою: Генштаб підрахував втрати ворога за добу