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101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні

Київ • УНН

 • 4748 перегляди

У ніч на 24 жовтня Росія запустила по Україні 126 дронів, зокрема 61 реактивний. ППО знищила або придушила 101 безпілотник.

101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні

росія у ніч на 24 жовтня вдарила по Україні 126 дронами, до половини - реактивні. Збито або придушено 101 безпілотник, у тому числі до 82% реактивних. Ще близько 8 дронів у повітрі. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакував противник

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 жовтня (з 18:00 23 жовтня) противник атакував 126 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 61 реактивний), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 50 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, близько 8 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває

- повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Майже 2 тисячі росіян поза грою: Генштаб підрахував втрати ворога за добу24.10.26, 07:44 • 1416 переглядiв

Юлія Шрамко

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