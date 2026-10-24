Майже 2 тисячі росіян поза грою: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

Протягом доби 19 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 980 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня сягнули близько 1 576 600 осіб.

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Українські військові уразили об’єкти зберігання та запуску дронів, склади й пункт управління рф у Донецькій, Запорізькій областях і Криму. Удари мають знизити спроможність російських військ атакувати Україну.

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