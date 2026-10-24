Почти 2 тысячи россиян выбыли из игры: Генштаб подсчитал потери врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 19 октября российская армия потеряла 1 980 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 576 600 человек.
В течение суток 19 октября противник потерял в войне в Украине 1 980 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 октября достигли около 1 576 600 человек.
Напомним
Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.
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