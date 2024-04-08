Южная Корея запустила свой второй спутник-разведчик

Южная Корея объявила, что вывела на орбиту второй военный спутник-шпион на фоне усиления космической гонки с соседней Северной Кореей. В целом Сеул намерен запустить пять спутников-разведчиков до 2025 года, чтобы лучше следить за Северной Кореей.

Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Детали

Южная Корея успешно запустила свой второй военный разведывательный спутник изготовленный в стране и выведенный ракетой Space X Falcon 9 из космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде, США.

"Второй разведывательный спутник нашей армии около 9:02 утра (00:02 по Гринвичу) успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на целевую орбиту (...) успешно установил связь с зарубежной наземной станцией примерно в 10:57 (01:57 по Гринвичу)", - говорится в материале Министерства обороны Южной Кореи.

По словам южнокорейских военных, ведомство намерено "осуществить новые запуски", - Южная Корея планирует запустить в общей сложности пять шпионских устройств до 2025 года, чтобы лучше контролировать Север.

Справочно

Южная Корея борется с Северной Кореей за расширение своих возможностей наблюдения на фоне роста напряжения на Корейском полуострове. Пхеньян запустил свой первый спутник-разведчик Malligyong-1 в ноябре прошлого года с третьей попытки, а Южная Корея вывела свой спутник на орбиту в следующем месяце.

Напомним,

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.

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