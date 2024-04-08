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Южная Корея запустила свой второй спутник-разведчик
Южная Корея успешно запустила свой второй военный разведывательный спутник для лучшего мониторинга Северной Кореи, а до 2025 года планирует запустить всего пять спутников-шпионов.
Глава Минфина США предупредила банки Китая о "значительных последствиях" в случае помощи рф
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила китайские банки и экспортеров о "значительных последствиях", если они будут помогать укреплять военный потенциал россии или помогать москве уклоняться от санкций, введенных из-за ее вторжения в Украину.
рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 11 областей Украины, обстреляв 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области
Беспилотник якобы сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в курской области россии. Возник пожар, но никто не пострадал.
Игорный бизнес за год приумножил свое состояние в 28 раз, заработав почти 55 млрд грн - Опендатабот
В 2023 году десять крупнейших игорных компаний Украины, преимущественно онлайн-казино, получили совокупный доход в размере 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году, когда они заработали 1,94 млрд грн.
В ЕС сегодня встреча для дальнейших переговоров по ограничению импорта агропродукции из Украины - Politico
Переговорщики от Европейского парламента и бельгийского председательства в Совете ЕС встречаются сегодня для дальнейших переговоров по усилению ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины из-за давления со стороны мощного фермерского лобби.
Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный способ достичь мира в Украине - на поле боя, поскольку президент россии владимир путин понимает только язык силы.
В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА
За прошлую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 218 взрывов и оставив без электроснабжения свыше 1200 абонентов.
Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы на Сицилии, выпускает редкие дымовые кольца, поднимающиеся высоко в небо - явление, известное как "вулканические вихревые кольца", вызванное взрывами газовых пузырьков над магматической камерой.
россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область
В Донецкой области российские войска совершили 10 обстрелов, сбросив бомбу КАБ-250 на Торецк, проведя два авиаудара по Очеретино, в результате которых были повреждены здания, и повредив газопровод в Константиновке, что привело к жертвам и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры.