Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии сергей лавров посетит Китай 8-9 апреля с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 9 апреля посетит Китай. Об этом сообщает МИД Китая, сообщает УНН.
По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван И министр иностранных дел российской федерации сергей викторович лавров с 8 по 9 апреля посетит Китай с официальным визитом,
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Bloomberg сообщало, что Китай увеличивает военную помощь России в войне против Украины.
На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал к политическому решению конфликта в Украине.
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