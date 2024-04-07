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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Киев  •  УНН

7 апреля 2024, 09:27  •  1515 просмотра

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Министр иностранных дел россии сергей лавров посетит Китай 8-9 апреля с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 9 апреля посетит Китай. Об этом сообщает МИД Китая, сообщает УНН.

По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван И министр иностранных дел российской федерации сергей викторович лавров с 8 по 9 апреля посетит Китай с официальным визитом,

- говорится в сообщении.

Дополнение

Bloomberg сообщало, что Китай увеличивает военную помощь России в войне против Украины.

На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал к политическому решению конфликта в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
myunkhenМюнхен
kitaiКитай
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