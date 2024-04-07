Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.