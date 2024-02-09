Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  137 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  146446 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  184705 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  173772 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  170010 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  196565 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  196727 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206121 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247530 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262919 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 14:22  •  12783 просмотра

Read in English

Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.

Европейская комиссия рассчитывает в ближайшие недели быть готовой представить переговорные рамки для процесса переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, сообщила во время брифинга в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Пизонеро, пишет УНН.

Я не могу быть более конкретной относительно сроков, процесс продвигается с точки зрения разработки переговорной рамки. И есть признаки того, что мы сможем представить это государствам-членам в ближайшие недели, как мы надеемся

- сказала Пизонеро.

При этом она указала, что для Украины нет "никаких сокращений" на пути к членству, отметив при этом, что "прогресс был впечатляющим".

Ранее

Европейский совет во время саммита 14-15 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и поручил Совету ЕС сформировать рамочные условия для таких переговоров, как только Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии в процессе расширения ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указывала, что имеет заверения со стороны ЕС, что готовится максимальный пакет решений на март 2024 года с точки зрения принятия переговорной рамки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Єврокомісія розраховує у найближчі тижні представити рамки переговорів щодо вступу України до ЄС
The European Commission expects to present a framework for negotiations on Ukraine's accession to the EU in the coming weeks
Новости по теме

Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.

Политика •   •  12783 просмотра
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

Во Львове откроется первый рекрутинговый центр для Сил безопасности и обороны, который станет пилотным проектом прозрачной и эффективной модели набора военнослужащих в украинскую армию.

Общество •   •  13069 просмотра
Рекрутинг в Силы обороны: во Львове стартует пилотный проект

россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

Члены "избирательных округов" на оккупированных украинских территориях начнут посещать жителей с 17 февраля, чтобы предупредить их о санкциях за отказ "голосовать" на "выборах президента россии".

Война •   •  14074 просмотра
россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.

Война •   •  11582 просмотра
На Львовщине взрывотехники ликвидировали остатки сбитой российской ракеты Х-101

Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет аналогичной 2023 году, но обеспокоена более низким качеством пшеницы.

Экономика •   •  13247 просмотра
Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Правительство Украины работает над перестройкой системы регулирования бизнеса, отменяя сотни документов, чтобы помочь стимулировать экономику, на которую повлияла война.

Война •   •  14963 просмотра
Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС

Заместитель министра энергетики США заверил комитет Сената, что пауза в выдаче новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС.

Экономика •   •  12953 просмотра
Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС

В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

Кабинет Министров Украины одобрил план действий по выполнению более 350 мероприятий из рекомендаций Европейской Комиссии.

Политика •   •  12449 просмотра
В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников

ОАЭ будут продолжать прилагать усилия для посредничества в обмене пленными между россией и Украиной.

Война •   •  13194 просмотра
ОАЭ продолжат помогать с обменами украинских защитников

Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский обсудили планы развития Вооруженных сил Украины до 2024 года, сосредоточившись на логистике, подготовке и беспилотных системах.

Война •   •  12984 просмотра
Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год