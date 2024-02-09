Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия рассчитывает в ближайшие недели быть готовой представить переговорные рамки для процесса переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, сообщила во время брифинга в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Пизонеро, пишет УНН.

Я не могу быть более конкретной относительно сроков, процесс продвигается с точки зрения разработки переговорной рамки. И есть признаки того, что мы сможем представить это государствам-членам в ближайшие недели, как мы надеемся - сказала Пизонеро.

При этом она указала, что для Украины нет "никаких сокращений" на пути к членству, отметив при этом, что "прогресс был впечатляющим".

Ранее

Европейский совет во время саммита 14-15 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и поручил Совету ЕС сформировать рамочные условия для таких переговоров, как только Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии в процессе расширения ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указывала, что имеет заверения со стороны ЕС, что готовится максимальный пакет решений на март 2024 года с точки зрения принятия переговорной рамки.