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Єврокомісія розраховує у найближчі тижні представити рамки переговорів щодо вступу України до ЄС

Єврокомісія розраховує у найближчі тижні представити рамки переговорів щодо вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 24735 перегляди

Європейська Комісія очікує, що найближчими тижнями буде представлено рамки переговорів щодо процесу вступу України до ЄС.

Європейська комісія розраховує найближчими тижнями бути готовою представити переговорні рамки для процесу переговорів з Україною про вступ до ЄС, повідомила під час брифінгу у п'ятницю речниця Єврокомісії Ана Пізонеро, пише УНН.

Я не можу бути більш конкретною щодо термінів, процес просувається з точки зору розробки переговорної рамки. І є ознаки того, що ми зможемо представити це державам-членам найближчими тижнями, як ми сподіваємося

- сказала Пізонеро.

При цьому вона вказала, що для України немає "жодних скорочень" ня шляху до членства, зауваживши при цьому, що "прогрес був вражаючим".

Раніше

Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС та доручила Раді ЄС сформувати рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії в процесі розширення ЄС.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вказувала, що має запевнення з боку ЄС, що готується максимальний пакет рішень на березень 2024 року з точки зору ухвалення переговорної рамки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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