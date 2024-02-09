Єврокомісія розраховує у найближчі тижні представити рамки переговорів щодо вступу України до ЄС

Європейська комісія розраховує найближчими тижнями бути готовою представити переговорні рамки для процесу переговорів з Україною про вступ до ЄС, повідомила під час брифінгу у п'ятницю речниця Єврокомісії Ана Пізонеро, пише УНН.

Я не можу бути більш конкретною щодо термінів, процес просувається з точки зору розробки переговорної рамки. І є ознаки того, що ми зможемо представити це державам-членам найближчими тижнями, як ми сподіваємося - сказала Пізонеро.

При цьому вона вказала, що для України немає "жодних скорочень" ня шляху до членства, зауваживши при цьому, що "прогрес був вражаючим".

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Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС та доручила Раді ЄС сформувати рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії в процесі розширення ЄС.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вказувала, що має запевнення з боку ЄС, що готується максимальний пакет рішень на березень 2024 року з точки зору ухвалення переговорної рамки.