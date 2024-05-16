Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов

Европейский центральный банк предупреждает, что геополитическая напряженность и насыщенная программа выборов во всем мире угрожают финансовой стабильности. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Геополитическая напряженность и большое количество выборов в мире создают риски для финансовой стабильности, предупреждает Европейский центральный банк.

В своем последнем Обзоре финансовой стабильности ЕЦБ отметил, что финансовые рынки уязвимы к внезапным изменениям в настроениях. И хотя риски глубокой рецессии снизились, геополитические риски растут.

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, объясняет, что геополитическая напряженность является "значительным источником риска" как для еврозоны, так и для глобальной финансовой стабильности.

Политическая неопределенность остается высокой во всем мире в течение года, на который приходится так много важных выборов. В такой среде возрастает вероятность неблагоприятных экономических и финансовых сюрпризов, и, соответственно, прогноз рисков для финансовой стабильности в еврозоне остается нестабильным - сказал Де Гиндос.

Добавим

В 2024 году на выборы пойдут более 40% населения мира. В частности в Европе, США, Индии и (вероятно) в Великобритании.

В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете