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Євробанк попереджає про ризики для фінансової стабільності через геополітику та глобальні вибори

Євробанк попереджає про ризики для фінансової стабільності через геополітику та глобальні вибори

Київ • УНН

 • 20045 перегляди

Геополітична напруженість і щільний графік виборів у всьому світі створюють ризики для фінансової стабільності, попереджає Європейський центральний банк у своєму останньому Огляді фінансової стабільності.

Європейський центральний банк попереджає, що геополітична напруженість і насичена програма виборів у всьому світі загрожують фінансовій стабільності. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Геополітична напруженість та велика кількість виборів у світі створюють ризики для фінансової стабільності, попереджає Європейський центральний банк.

У своєму останньому Огляді фінансової стабільності ЄЦБ зазначив, що фінансові ринки вразливі до раптових змін у настроях. І хоча ризики глибокої рецесії знизилися, геополітичні ризики зростають.

Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, пояснює, що геополітична напруженість є "значним джерелом ризику" як для єврозони, так і для глобальної фінансової стабільності.

Політична невизначеність залишається високою в усьому світі протягом року, на який припадає так багато важливих виборів. У такому середовищі зростає ймовірність несприятливих економічних та фінансових сюрпризів, і, відповідно, прогноз ризиків для фінансової стабільності в єврозоні залишається нестабільним

- сказав Де Гіндос.

Додамо

У 2024 році на вибори підуть понад 40% населення світу. Зокрема в Європі, США, Індії та (ймовірно) у Великій Британії.

В Індії стартували наймасштабніші вибори на планеті 19.04.24, 04:30 • 51859 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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