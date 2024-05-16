Євробанк попереджає про ризики для фінансової стабільності через геополітику та глобальні вибори

Європейський центральний банк попереджає, що геополітична напруженість і насичена програма виборів у всьому світі загрожують фінансовій стабільності. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Геополітична напруженість та велика кількість виборів у світі створюють ризики для фінансової стабільності, попереджає Європейський центральний банк.

У своєму останньому Огляді фінансової стабільності ЄЦБ зазначив, що фінансові ринки вразливі до раптових змін у настроях. І хоча ризики глибокої рецесії знизилися, геополітичні ризики зростають.

Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, пояснює, що геополітична напруженість є "значним джерелом ризику" як для єврозони, так і для глобальної фінансової стабільності.

Політична невизначеність залишається високою в усьому світі протягом року, на який припадає так багато важливих виборів. У такому середовищі зростає ймовірність несприятливих економічних та фінансових сюрпризів, і, відповідно, прогноз ризиків для фінансової стабільності в єврозоні залишається нестабільним