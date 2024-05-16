Євробанк попереджає про ризики для фінансової стабільності через геополітику та глобальні вибори
Київ • УНН
Геополітична напруженість і щільний графік виборів у всьому світі створюють ризики для фінансової стабільності, попереджає Європейський центральний банк у своєму останньому Огляді фінансової стабільності.
Європейський центральний банк попереджає, що геополітична напруженість і насичена програма виборів у всьому світі загрожують фінансовій стабільності. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
Деталі
Геополітична напруженість та велика кількість виборів у світі створюють ризики для фінансової стабільності, попереджає Європейський центральний банк.
У своєму останньому Огляді фінансової стабільності ЄЦБ зазначив, що фінансові ринки вразливі до раптових змін у настроях. І хоча ризики глибокої рецесії знизилися, геополітичні ризики зростають.
Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, пояснює, що геополітична напруженість є "значним джерелом ризику" як для єврозони, так і для глобальної фінансової стабільності.
Політична невизначеність залишається високою в усьому світі протягом року, на який припадає так багато важливих виборів. У такому середовищі зростає ймовірність несприятливих економічних та фінансових сюрпризів, і, відповідно, прогноз ризиків для фінансової стабільності в єврозоні залишається нестабільним
Додамо
У 2024 році на вибори підуть понад 40% населення світу. Зокрема в Європі, США, Індії та (ймовірно) у Великій Британії.
В Індії стартували наймасштабніші вибори на планеті 19.04.24, 04:30 • 51859 переглядiв