Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  104596 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  103057 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  136069 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  130927 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178325 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166562 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155241 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216007 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181372 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176976 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  515155 просмотра

Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

Прошлой ночью 12 вражеских "шахедов" из курской области рф и Крыма атаковали украинские мосты и другие объекты инфраструктуры.

Война •   •  9975 просмотра
Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр

Министр вооруженных сил Франции готов использовать законные полномочия для ускорения производства оружия и снарядов, необходимых Украине, включая реквизицию промышленных мощностей или определение приоритетных производителей оружия.

Война •   •  9927 просмотра
Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр

Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

59-летнему мужчине ампутировали руку в результате несчастного случая во время работы со станком на лесопилке в Белоцерковском районе Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  7942 просмотра
Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина

Российские войска нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, ранив пожилую женщину и повредив жилые дома и нежилое здание.

Война •   •  8781 просмотра
россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина

Без света остаются 23 тыс. абонентов: в Одесской облгосадминистрации рассказали о последствиях вчерашней атаки рф

23 тысячи абонентов в Одесской области остаются без электроэнергии из-за вчерашней российской атаки и непогоды.

Война •   •  9793 просмотра
Без света остаются 23 тыс. абонентов: в Одесской облгосадминистрации рассказали о последствиях вчерашней атаки рф

Умер один из создателей Украины политик и учёный Игорь Юхновский

Ушел из жизни Игорь Рафаилович Юхновский, физик-теоретик, политик, почетный гражданин Львова.

Общество •   •  10669 просмотра
Умер один из создателей Украины политик и учёный Игорь Юхновский

Под Мелитополем ликвидирован военный склад с боеприпасами оккупантов - Федоров

Под Мелитополем уничтожен военный склад с боеприпасами российских оккупантов.

Война •   •  10119 просмотра
Под Мелитополем ликвидирован военный склад с боеприпасами оккупантов - Федоров

Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

На ВОТ Украины оккупанти начали проверять граждан Таджикистана, отправляя дополнительные группы фсб для проведения "профилактических бесед" из-за опасений возможных беспорядков после массовых расстрелов россиян в москве.

Война •   •  9972 просмотра
Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

Вчерашний ракетный обстрел в Одесской области ранил 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Война •   •  9393 просмотра
Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

Российские войска атаковали двумя беспилотниками автобус с гуманитарной помощью в Херсонской области, уничтожив груз.

Общество •   •  10981 просмотра
На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью