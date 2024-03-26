Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

Ночью российские "шахеды" летели на мосты и другие украинские объекты инфраструктуры. В общем враг в последнее время и пытается атаковать достаточно мощно инфраструктурные объекты. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Этой ночью 12 шахедов, которые летели из курской области, а также Крыма, они летели по нашим объектам - это мосты и другие объекты инфраструктуры", - сказал Евлаш.

Он отметил, что обстрелы происходят постоянно.

Сейчас враг акцентировал свое внимание, в частности в последнее время и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Конечно это связано с различными факторами, факторами. Враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО. Мы должны проявлять смекалку, маневренность, нестандартный подход для того, чтобы выявлять эти угрозы и применять наше вооружение, которое у нас есть, в том числе предоставленное западными союзниками - рассказал Евлаш.

Кроме того, он прокомментировал вчерашнюю атаку на Киев.

На вопрос, подтверждают ли Воздушные силы, что вчера атака была именно "Цирконами", Евлаш ответил: "Окончательную версию предоставят специалисты, эксперты из Научно-исследовательского института, которые изучат эти обломки и смогут сказать окончательно".

Ракетная атака на Киев: россияне запустили "Циркон" - руководитель ЦПД при СНБО

Дополнение

Все 12 атакующих БпЛА "Shahed" были сбиты мобильными огневыми группами ВСУ.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.