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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще один пункт по Ukraine Facility Plan: ВР одобрила программу развития минерально-сырьевой базы

Еще один пункт по Ukraine Facility Plan: ВР одобрила программу развития минерально-сырьевой базы

Киев  •  УНН

 • 4382 просмотра

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Парламент утвердил обновленную программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года в рамках Ukraine Facility Plan. Программа направлена на обеспечение экономики собственными минеральными ресурсами и снижение импортозависимости.

Парламент одобрил программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года. Принятие этого закона является одним из пунктов реализации Ukraine Facility Plan. Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус.

Еще один пункт по Ukraine Facility Plan #6227 об общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года. За - 245 в целом

- написал Ярослав Железняк.

Целью Программы является обеспечение потребностей национальной экономики в минеральных ресурсах за счет собственной добычи, снижение зависимости Украины от импорта минеральных ресурсов и наращивание экспортного потенциала нашего государства за счет добычи полезных ископаемых, пользующихся большим спросом на мировом рынке.

Документ обновляет программу, утвержденную в 2011 году:

- новая редакция разделов I-II ("Общая часть", "Цель Программы") и приложений 2-3;

- дополнение новыми разделами, "Пути решения проблемы", "Региональные исследования" и "Государственный мониторинг недр";

- обновление задач и мероприятий программы, включая главы "Нетрадиционные углеводороды" и "Подземные воды".

Значительную часть средств, затраченных на реализацию программы, предполагается компенсировать еще в ходе ее реализации за счет средств бюджетной программы развития минерально-сырьевой базы (государственного компенсационного фонда в геологической сфере), а также от продажи геологической информации, созданной при выполнении программы.

ЕС запустил инвестиционный инструмент программы Ukraine Facility: что предполагается11 июн. 2024, 12:05 • 13247 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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