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ЕС выделит 170 млн евро пяти странам на защиту от дронов: кто получит средства

ЕС выделит 170 млн евро пяти странам на защиту от дронов: кто получит средства

Киев  •  УНН

 • 6731 просмотра

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Еврокомиссия предоставит финансирование Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польши и Латвии для защиты границ от беспилотников. Решение объявила Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьером.

Евросоюз выделит 170 миллионов евро  пяти странам, которые граничат с Россией и Беларусью для защиты от дронов. Речь идет об Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польше и Латвии.  Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьер-министром Петтери Орпо, передает УНН

Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий

- написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Молдове устройства для перехвата беспилотников.

Напомним

С начала военного вторжения россии в Украину на территории Молдовы неоднократно замечали пролеты беспилотников или обнаруживали обломки упавших дронов.  3 декабря сообщалось, что в  Оргеевском районе Молдовы были обнаружены обломки БПЛА возле села Подгорьев.

Также на территории Латвии 7 сентября упал российский военный беспилотник. 

26 августа во время массированной атаки россии на Украину один из объектов влетел на территорию Польши.  Авиация страны неоднократно была поднята в воздух из-за интенсивной деятельности российской авиации дальнего радиуса действия.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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