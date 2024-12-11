ЕС выделит 170 млн евро пяти странам на защиту от дронов: кто получит средства
Киев • УНН
Еврокомиссия предоставит финансирование Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польши и Латвии для защиты границ от беспилотников. Решение объявила Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьером.
Евросоюз выделит 170 миллионов евро пяти странам, которые граничат с Россией и Беларусью для защиты от дронов. Речь идет об Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польше и Латвии. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьер-министром Петтери Орпо, передает УНН.
Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий
Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Молдове устройства для перехвата беспилотников.
Напомним
С начала военного вторжения россии в Украину на территории Молдовы неоднократно замечали пролеты беспилотников или обнаруживали обломки упавших дронов. 3 декабря сообщалось, что в Оргеевском районе Молдовы были обнаружены обломки БПЛА возле села Подгорьев.
Также на территории Латвии 7 сентября упал российский военный беспилотник.
26 августа во время массированной атаки россии на Украину один из объектов влетел на территорию Польши. Авиация страны неоднократно была поднята в воздух из-за интенсивной деятельности российской авиации дальнего радиуса действия.