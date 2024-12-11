ЕС выделит 170 млн евро пяти странам на защиту от дронов: кто получит средства

Евросоюз выделит 170 миллионов евро пяти странам, которые граничат с Россией и Беларусью для защиты от дронов. Речь идет об Эстонии, Норвегии, Финляндии, Польше и Латвии. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьер-министром Петтери Орпо, передает УНН.

Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий - написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Молдове устройства для перехвата беспилотников.

Напомним

С начала военного вторжения россии в Украину на территории Молдовы неоднократно замечали пролеты беспилотников или обнаруживали обломки упавших дронов. 3 декабря сообщалось, что в Оргеевском районе Молдовы были обнаружены обломки БПЛА возле села Подгорьев.

Также на территории Латвии 7 сентября упал российский военный беспилотник.

26 августа во время массированной атаки россии на Украину один из объектов влетел на территорию Польши. Авиация страны неоднократно была поднята в воздух из-за интенсивной деятельности российской авиации дальнего радиуса действия.