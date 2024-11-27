ЕС тратит в разы меньше россии на оборону: фон дер Ляйен призывает к действиям

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону и отметила, что россия тратит до 9% своего ВВП на оборону, а Европа в среднем 1,9%. Об этом она заявила выступая перед утверждением нового состава Еврокомиссии, передает УНН.

"Война бушует на границах Европы. И мы должны быть готовы к тому, что нас ждет впереди — работая рука об руку с НАТО. Мы знаем, что нам предстоит сделать гораздо больше вместе как европейцам. Всего одна цифра. россия тратит до 9% своего ВВП на оборону. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом уравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый рынок для обороны. Нам нужно укрепить оборонную промышленную базу. Нам нужно улучшить нашу военную мобильность", - сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что нужны общие европейские проекты по обороне.

Поэтому фон дер Ляйен назначила первым европейским комиссаром по обороне бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.

"Мы должны быть настолько амбициозными, насколько серьезны угрозы. Поэтому мы выступим с Белой книгой (стратегия ЕС в сфере обороны – ред.) о будущем европейской обороны в течение первых 100 дней. Я могу вас заверить, что безопасность Европы всегда будет приоритетом этой Комиссии", - заявила фон дер Ляйен.

Дополнение

Европейский парламент утвердил состав Еврокомиссии, второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен, во время представления программы говорили и о войне рф против Украины.

Фон дер Ляйен объявила, что первой инициативой Еврокомиссии станет компас конкурентоспособности, призванный сократить инновационный разрыв Европы с США и Китаем, повысить безопасность и независимость и осуществить декарбонизацию.