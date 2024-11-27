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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии фон дер Ляйен: на дебатах говорили о войне рф против Украины

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии фон дер Ляйен: на дебатах говорили о войне рф против Украины

Киев  •  УНН

 • 5021 просмотра

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Европарламент проголосовал за утверждение второй Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Новый состав получил 370 голосов "за" и, как ожидается, приступит к работе с 1 декабря 2024 года.

Европейский парламент утвердил состав Еврокомиссии, второй при президенте Урсуле фон дер Ляйен, во время представления программы говорили и о войне рф против Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение евроинститута.

Детали

"После дебатов с Урсулой фон дер Ляйен о ее новой команде и программе депутаты Европарламента избрали коллегию комиссаров в целом поименным голосованием", - говорится в сообщении.

Вторая Еврокомиссия фон дер Ляйен утверждена 370 голосами "за", при 282 "против" и 36 воздержавшихся. 

Это будет второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии после одобрения ее первой Еврокомиссии членами Европарламента в ноябре 2019 года.

Перед голосованием Урсула фон дер Ляйен представила свою команду и программу, в которой она подтвердила изменения, запрошенные членами Европарламента в ходе процесса оценки. "Мы готовы немедленно приступить к работе", - сказала она, подчеркнув, что ее Еврокомиссия всегда будет предана борьбе за свободу, суверенитет, безопасность и процветание. 

Фон дер Ляйен объявила, что первой инициативой Еврокомиссии станет компас конкурентоспособности, призванный сократить инновационный разрыв Европы с США и Китаем, повысить безопасность и независимость и осуществить декарбонизацию. По поводу Европейского зеленого соглашения она сказала: "Мы должны и будем придерживаться его целей". "Она взяла на себя обязательство представить чистое промышленное соглашение, начать стратегический диалог о будущем европейской автомобильной промышленности, продолжить работу над конкурентоспособной круговой экономикой и работать над европейским сберегательным и инвестиционным союзом", - говорится в сообщении.

По поводу продолжающихся войн в Украине, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки фон дер Ляйен сказала, что "Европа должна играть более активную роль во всех этих областях", подчеркнув, что это "нужно больше, чем когда-либо". Укрепление нашей безопасности имеет решающее значение, сказала она, призвав Европу тратить больше на оборону. "Безопасность Европы всегда будет приоритетом этой Комиссии", - добавила она.

В ходе последующих дебатов некоторые депутаты Европарламента подчеркнули необходимость того, чтобы новая Еврокомиссия быстро начала решать проблемы, с которыми сталкивается Европа. Они, в частности, призвали Еврокомиссию создать оборонный союз в ответ на продолжающуюся войну в Украине. 

После официального назначения Европейским советом квалифицированным большинством новая Европейская комиссия, как ожидается, приступит к своим обязанностям 1 декабря 2024 года.

Предлагаемая коллегия комиссаров была оценена членами Европарламента на специальных публичных слушаниях с 4 по 12 ноября.

Еврокомиссия на следующей неделе планирует обнародовать проект 15-го пакета санкций против рф - СМИ24 нояб. 2024, 13:09 • 22279 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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