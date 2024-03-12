Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном актуальные украинские военные потребности, указал на важность скорейшего одобрения Палатой представителей пакета помощи для Украины и поблагодарил американского президента Джо Байдена за сильные месседжи о необходимости поддержки Украины в ежегодном послании в Конгрессе, пишет УНН.

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"Провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию на поле боя и актуальные потребности украинских защитников", - написал Ермак в Telegram.

Отметил важность скорейшего одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины, в которой очень нуждаются украинские войска - указал Ермак.

Руководитель ОП также выразил благодарность за недавнюю речь президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Конгрессе во время ежегодного послания, в которой прозвучали сильные месседжи о необходимости поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

"Поблагодарил президента США и его администрацию, обе палаты Конгресса и обе партии и весь американский народ за неизменную поддержку Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность и свободу и демократические ценности в Европе", - отметил Ермак.

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