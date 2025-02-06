Ермак провел разговор с бывшим узником Бершадского гетто о параллелях с современностью

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Романом Шварцманом, бывшим узником Бершадского гетто и активным общественным деятелем. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Во время общения был отмечен его вклад в сохранение памяти о преступлениях нацистов, а также отмечена важность освещения современных угроз для Украины.

Ермак выразил благодарность за усилия Шварцмана, особо отметив его недавнее выступление в Бундестаге Германии. В своей речи он провел параллели между преступлениями нацистов и действиями РФ в Украине, призвав международное сообщество к активной поддержке украинской борьбы за свободу.

Глава Офиса Президента подчеркнул значимость информирования мирового сообщества о необходимости консолидированной помощи Украине. Он отметил, что война продолжается, и важно использовать все возможности для сохранения международного единства.

Также Ермак предложил организовать встречу с представителями США, Израиля и Германии, которые занимаются сохранением памяти о Холокосте. Участники могли бы обсудить последствия современных преступлений против человечности, которые совершает террористическая страна на территории Украины.

Роман Шварцман, в свою очередь, отметил несокрушимость украинского народа в борьбе с агрессором. Он убежден, что эта борьба займет важное место в истории.

Шварцман родился на Виннитчине в многодетной еврейской семье. В пятилетнем возрасте вместе с семьей попал в Бершадское гетто. С начала 1990-х годов активно занимается общественной деятельностью, направленной на сохранение памяти о жертвах Холокоста. Возглавляет Одесскую региональную ассоциацию евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

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