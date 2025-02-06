Єрмак провів розмову з колишнім в'язнем Бершадського гетто про паралелі з сучасністю
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив з Романом Шварцманом паралелі між злочинами нацистів та діями РФ в Україні. Запропоновано організувати міжнародну зустріч щодо збереження пам'яті про злочини проти людяності.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Романом Шварцманом, колишнім в’язнем Бершадського гетто та активним громадським діячем. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Під час спілкування було відзначено його внесок у збереження пам’яті про злочини нацистів, а також наголошено на важливості висвітлення сучасних загроз для України.
Єрмак висловив подяку за зусилля Шварцмана, особливо відзначивши його нещодавній виступ у Бундестазі Німеччини. У своїй промові він провів паралелі між злочинами нацистів та діями рф в Україні, закликавши міжнародну спільноту до активної підтримки української боротьби за свободу.
Очільник Офісу Президента підкреслив значущість інформування світової спільноти про необхідність консолідованої допомоги Україні. Він наголосив, що війна триває, і важливо використовувати всі можливості для збереження міжнародної єдності.
Також Єрмак запропонував організувати зустріч із представниками США, Ізраїлю та Німеччини, які займаються збереженням пам’яті про Голокост. Учасники могли б обговорити наслідки сучасних злочинів проти людяності, які чинить терористична країна на території України.
Роман Шварцман, у свою чергу, відзначив незламність українського народу у боротьбі з агресором. Він переконаний, що ця боротьба займе важливе місце в історії.
Шварцман народився на Вінниччині в багатодітній єврейській родині. У п’ятирічному віці разом із сім’єю потрапив до Бершадського гетто. З початку 1990-х років активно займається громадською діяльністю, спрямованою на збереження пам’яті про жертв Голокосту. Очолює Одеську регіональну асоціацію євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів.
Злочин Голокосту ніколи не має повторитись - Зеленський 27.01.25, 10:33 • 27763 перегляди