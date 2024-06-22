Киев • УНН
Андрей Ермак обсудил с Джоном Басом саммит G7, глобальный саммит мира, соглашение о безопасности, санкции, суверенитет Украины и другие вопросы, связанные с поддержкой Украины со стороны США.
На встрече с Джоном Басом обсудили G7, Глобальный саммит мира, соглашение о безопасности, санкции, суверенитет Украины и другие вопросы. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом результаты саммита G7 и Глобального саммита мира, а также соглашение о безопасности между нашими странами, тему 50 миллиардов долларов из российских суверенных активов, санкции против 300 человек и организаций, глобальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и другие вопросы.
Во время встречи также упоминалось решение президента Байдена о разрешении применения американского оружия по военным объектам в рф.
Впереди саммит НАТО-важный для Украины.
Спасибо США за поддержку
Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат21 июня 2024, 18:51 • 30939 просмотров