На встрече с Джоном Басом обсудили G7, Глобальный саммит мира, соглашение о безопасности, санкции, суверенитет Украины и другие вопросы. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом результаты саммита G7 и Глобального саммита мира, а также соглашение о безопасности между нашими странами, тему 50 миллиардов долларов из российских суверенных активов, санкции против 300 человек и организаций, глобальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и другие вопросы.

Во время встречи также упоминалось решение президента Байдена о разрешении применения американского оружия по военным объектам в рф.

Впереди саммит НАТО-важный для Украины.

Спасибо США за поддержку - заявил Андрей Ермак.

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат