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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3804 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Єрмак обговорив із заступником Держсекретаря США з політичних питань G7, мирний саміт, угоду про безпеку, санкції

Київ • УНН

 • 37962 перегляди

Андрій Єрмак обговорив з Джоном Бассом саміт G7, глобальний саміт миру, угоду про безпеку, санкції, суверенітет України та інші питання, пов'язані з підтримкою України з боку США.

Єрмак обговорив із заступником Держсекретаря США з політичних питань G7, мирний саміт, угоду про безпеку, санкції

На зустрічі з Джоном Бассом обговорили G7, Глобальний саміт миру, безпекову угоду, санкції, суверенітет України та інші питання. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із заступником Держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом результати саміту G7 та Глобального саміту миру, а також безпекову угоду між нашими країнами, тему 50 мільярдів доларів з російських суверенних активів, санкції проти 300 осіб та організацій, глобальну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й інші питання.

Під час зустрічі також згадувалося рішення президента Байдена щодо дозволу застосування американської зброї по військових об'єктах у рф.

Попереду саміт НАТО - важливий для України.
Дякуємо США за підтримку

- заявив Андрій Єрмак.

Єрмак відхрестився від Тищенка і натякнув, що кум має скласти депутатський мандат21.06.24, 21:51 • 100948 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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