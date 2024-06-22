Єрмак обговорив із заступником Держсекретаря США з політичних питань G7, мирний саміт, угоду про безпеку, санкції
Київ • УНН
Андрій Єрмак обговорив з Джоном Бассом саміт G7, глобальний саміт миру, угоду про безпеку, санкції, суверенітет України та інші питання, пов'язані з підтримкою України з боку США.
На зустрічі з Джоном Бассом обговорили G7, Глобальний саміт миру, безпекову угоду, санкції, суверенітет України та інші питання. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із заступником Держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом результати саміту G7 та Глобального саміту миру, а також безпекову угоду між нашими країнами, тему 50 мільярдів доларів з російських суверенних активів, санкції проти 300 осіб та організацій, глобальну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й інші питання.
Під час зустрічі також згадувалося рішення президента Байдена щодо дозволу застосування американської зброї по військових об'єктах у рф.
Попереду саміт НАТО - важливий для України.
Дякуємо США за підтримку
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