Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии из-за войны на Ближнем Востоке

Начиная с 28 марта, Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии. В частности, магазины и кафе будут закрываться раньше, а также власти рассматривают вариант обязательной дистанционной работы. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии, в частности, приказав магазинам и кафе закрываться раньше, поскольку североафриканский импортер энергии борется со стремительным ростом мировых цен на топливо, вызванным войной с Ираном - пишет издание.

Начиная с 28 марта, торговые центры, заведения общественного питания и розничные торговцы должны будут закрываться до 21:00 в течение пяти дней в неделю. В выходные дни им нужно будет закрываться в 22:00.

Другие ограничения будут включать отключение световых рекламных щитов и сокращение общественного освещения до безопасного минимума. Многие правительственные здания также закроются до 18:00, тогда как власти рассматривают возможность обязательной работы из дома один или два дня в неделю как для государственного, так и для частного секторов.

В среду иранские государственные СМИ обвинили США и Израиль в атаке на часть иранских объектов по добыче нефти и природного газа, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа Южный Парс, что стало бы значительной эскалацией конфликта.