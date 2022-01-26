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15 марта, 19:03 • 108007 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146835 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125702 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119072 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106045 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102026 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги

Яремчук вывел "Бенфику" в финал Кубка португальской лиги

Киев • УНН

 • 23803 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиштии", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й минуты встречи, закончившейся победой "Орлов". После серии послематчевых пенальти — 3:2. В основное время была зафиксирована ничья — 1:1.

В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" — "Санта-Клара" (поединок пройдет 26-го числа).

Что предшествовало этому

Двое футболистов покинули состав представителя УПЛ.

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