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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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The New York Times

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Шахед-136

Яремчук вивів "Бенфіку" до фіналу Кубку португальської ліги

Яремчук вивів "Бенфіку" до фіналу Кубку португальської ліги

Київ • УНН

 • 23804 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У півфінальному матчі Кубку португальської ліги "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука протистояла "Боавіштіі", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Наш футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв до 88-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою "Орлів". Після серії післяматчевих пенальті — 3:2. В основний час було зафіксовано нічию — 1:1.

У фіналі турніру, який відбудеться 29 січня, "Бенфіка" зіграє з переможцем пари "Спортінг" — "Санта-Клара" (поєдинок пройде 26-го числа).

Що передувало цьому

Двоє футболістів покинули склад представника УПЛ.

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