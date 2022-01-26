Яремчук вивів "Бенфіку" до фіналу Кубку португальської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У півфінальному матчі Кубку португальської ліги "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука протистояла "Боавіштіі", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Наш футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв до 88-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою "Орлів". Після серії післяматчевих пенальті — 3:2. В основний час було зафіксовано нічию — 1:1.
У фіналі турніру, який відбудеться 29 січня, "Бенфіка" зіграє з переможцем пари "Спортінг" — "Санта-Клара" (поєдинок пройде 26-го числа).
Що передувало цьому
Двоє футболістів покинули склад представника УПЛ.