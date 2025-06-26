"Я сделаю это сам": Трамп возьмет на себя переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении лично провести переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП. Президент США жестко высказался о необходимости Испании "опомниться и заплатить", несмотря на предыдущие заявления испанского правительства об отсутствии ожиданий негативных последствий.
Президент США Дональд Трамп обещает лично вести переговоры с Испанией относительно оборонных расходов на уровне 5% ВВП. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, отвечая на вопрос о взносах Испании в коллективную безопасность, Трамп "шутливо изменил голос, чтобы он звучал более зловеще".
Я сделаю это сам. Таким образом они заплатят больше денег. Вы должны сказать им, чтобы одумались и заплатили. Вы репортер, скажите им, чтобы вернулись, они должны присоединиться ко всем тем странам, которые платят 5%
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна стремилась – и достигла – соглашений, которые соответствуют "нашим ценностям и защите того, что мы считаем наиболее целесообразным, уважая волю других".
Напомним
В правительстве Испании заявили, что не прогнозируют никаких негативных последствий из-за отказа достигать оборонных расходов на уровне 5% ВВП, которые, как ожидается, станут новым ориентиром стран НАТО на саммите в Гааге. По словам министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, страна выполнит все обязательства по военным возможностям, даже если расходы не достигнут 5% ВВП.
Страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% - Рютте25.06.25, 16:03 • 1822 просмотра