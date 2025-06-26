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"Я сделаю это сам": Трамп возьмет на себя переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Дональд Трамп заявил о намерении лично провести переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП. Президент США жестко высказался о необходимости Испании "опомниться и заплатить", несмотря на предыдущие заявления испанского правительства об отсутствии ожиданий негативных последствий.

"Я сделаю это сам": Трамп возьмет на себя переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп обещает лично вести переговоры с Испанией относительно оборонных расходов на уровне 5% ВВП. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, отвечая на вопрос о взносах Испании в коллективную безопасность, Трамп "шутливо изменил голос, чтобы он звучал более зловеще".

Я сделаю это сам. Таким образом они заплатят больше денег. Вы должны сказать им, чтобы одумались и заплатили. Вы репортер, скажите им, чтобы вернулись, они должны присоединиться ко всем тем странам, которые платят 5%

- сказал президент США.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна стремилась – и достигла – соглашений, которые соответствуют "нашим ценностям и защите того, что мы считаем наиболее целесообразным, уважая волю других".

Напомним

В правительстве Испании заявили, что не прогнозируют никаких негативных последствий из-за отказа достигать оборонных расходов на уровне 5% ВВП, которые, как ожидается, станут новым ориентиром стран НАТО на саммите в Гааге. По словам министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, страна выполнит все обязательства по военным возможностям, даже если расходы не достигнут 5% ВВП.

Страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% - Рютте25.06.25, 16:03 • 1822 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Хранитель
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Испания
Tesla
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