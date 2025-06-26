"Я сделаю это сам": Трамп возьмет на себя переговоры с Испанией об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп обещает лично вести переговоры с Испанией относительно оборонных расходов на уровне 5% ВВП. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, отвечая на вопрос о взносах Испании в коллективную безопасность, Трамп "шутливо изменил голос, чтобы он звучал более зловеще".

Я сделаю это сам. Таким образом они заплатят больше денег. Вы должны сказать им, чтобы одумались и заплатили. Вы репортер, скажите им, чтобы вернулись, они должны присоединиться ко всем тем странам, которые платят 5% - сказал президент США.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна стремилась – и достигла – соглашений, которые соответствуют "нашим ценностям и защите того, что мы считаем наиболее целесообразным, уважая волю других".

Напомним

В правительстве Испании заявили, что не прогнозируют никаких негативных последствий из-за отказа достигать оборонных расходов на уровне 5% ВВП, которые, как ожидается, станут новым ориентиром стран НАТО на саммите в Гааге. По словам министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, страна выполнит все обязательства по военным возможностям, даже если расходы не достигнут 5% ВВП.

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