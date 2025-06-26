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"Я зроблю це сам": Трамп візьме на себе переговори з Іспанією щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Дональд Трамп заявив про намір особисто провести переговори з Іспанією щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Президент США жорстко висловився про необхідність Іспанії "схаменутися і заплатити", незважаючи на попередні заяви іспанського уряду про відсутність очікувань негативних наслідків.

"Я зроблю це сам": Трамп візьме на себе переговори з Іспанією щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп обіцяє особисто вести переговори з Іспанією щодо оборонних витрат на рівні 5% ВВП. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, відповідаючи на запитання щодо внесків Іспанії у колективну безпеку, Трамп "жартівливо змінив голос, щоб він звучав більш зловісно".

Я зроблю це сам. Таким чином вони заплатять більше грошей. Ви повинні сказати їм, щоб одумалися і заплатили. Ви репортер, скажіть їм, щоб повернулися, вони повинні приєднатися до всіх тих країн, які платять 5%

- сказав президент США.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна прагнула – і досягла – угод, які відповідають "нашим цінностям і захисту того, що ми вважаємо найбільш доцільним, поважаючи волю інших".

Нагадаємо

В уряді Іспанії заявили, що не прогнозують жодних негативних наслідків через відмову досягати оборонних витрат на рівні 5% ВВП, які, як очікується, стануть новим орієнтиром країн НАТО на саміті в Гаазі. За словами міністра економіки Іспанії Карлоса Куерпо, країна виконає всі зобов’язання щодо військових спроможностей, навіть якщо витрати не сягнуть 5% ВВП.

Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% - Рютте25.06.25, 16:03 • 1840 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Ґардіан
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Іспанія
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