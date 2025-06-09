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Взрыв произошел возле авиабазы США в Японии: ранены японские военнослужащие

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Неизвестный взрыв произошел возле военной авиабазы США Кадена. Ранения получили четверо членов японских сил самообороны во время подготовки к обезвреживанию бомбы.

Взрыв произошел возле авиабазы США в Японии: ранены японские военнослужащие
Kyodo придерживается политики не давать комментарии.

Взрыв произошел в понедельник вблизи военной авиабазы США Кадена в префектуре Окинава на юге Японии, в результате чего четверо членов сухопутных сил самообороны Японии (SDF), работавшие на складе, получили легкие ранения, сообщили местные чиновники и представители министерства обороны страны, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

Представители министерства заявили, что произошел неизвестный взрыв, когда персонал SDF готовился к операции по обезвреживанию бомбы, в результате чего те, кто находился поблизости, получили повреждения пальцев и, возможно, слуха.

Как сообщил источник в Минобороны страны, взрыв, вероятно, произошел на складе SDF для неразорвавшихся бомб в районе склада боеприпасов на базе.

По словам местных властей, приказ об эвакуации жителей поблизости не издавался, и риска дальнейших взрывов или пожара нет.

Дополнение

Окинава остается домом для большинства военных объектов США в Японии даже после того, как в 1972 году она вышла из-под контроля США после поражения Японии во Второй мировой войне.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Сухопутные силы самообороны Японии
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