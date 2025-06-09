Вибух стався біля авіабази США в Японії: поранено японських військових

Вибух стався в понеділок поблизу військової авіабази США Кадена в префектурі Окінава на півдні Японії, внаслідок чого четверо членів сухопутних сил самооборони Японії (SDF), які працювали на складі, отримали легкі поранення, повідомили місцеві чиновники та представники міністерства оборони країни, пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

Представники міністерства заявили, що стався невідомий вибух, коли персонал SDF готувався до операції зі знешкодження бомби, внаслідок чого ті, хто перебував поблизу, отримали пошкодження пальців і, можливо, слуху.

Як повідомило джерело в Міноборони країни, вибух, імовірно, стався на складі SDF для нерозірваних бомб у районі складу боєприпасів на базі.

За словами місцевої влади, наказ про евакуацію жителів поблизу не видавався, і ризику подальших вибухів чи пожежі немає.

Доповнення

Окінава залишається домом для більшості військових об’єктів США в Японії навіть після того, як у 1972 році вона вийшла з-під контролю США після поразки Японії у Другій світовій війні.