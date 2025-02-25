Вучич пожалел о поддержке «европейской» резолюции по Украине в ООН

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Киев  •  УНН

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Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, но президент Вучич назвал это ошибкой. Он объяснил такое решение собственной усталостью и извинился перед гражданами.

Несмотря на то, что Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, президент страны говорит об "ошибке". По мнению Вучича, Сербия должна была воздержаться.

Передает УНН со ссылкой на Радио Телевизија Србије и Sloboden Pečat.

Президент Сербии Александар Вучич извинился перед гражданами за процедуру голосования на Генассамблее ООН по резолюции по Украине. Соответствующий шаг, лидер Сербии считает "ошибкой", ставшей следствием "усталости".

"Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я прошу прощения перед гражданами Сербии за это", - сказал Вучич во время выступления в шоу Ćirilica на телеканале Hepi.

Что касается американской резолюции, мы голосовали именно так, как и должны, мы воздержались. По моему мнению, мы должны были воздержаться и по европейской резолюции... Я считаю, что Сербия должна была воздержаться

- сказал Вучич.

Как он сказал, ему некого винить, кроме самого себя.

"Я не успел достаточно разобраться с этим, возможно, я слишком устал, возможно, у меня слишком много вещей. Я прошу прощения в первую очередь перед гражданами Сербии. Объяснение, которое я услышал потом, было то, что мы подтвердили бы наши позиции по территориальной целостности. Ну, мы бы не отрицали их и воздержались", - сказал Вучич.

Напомним,

Украинская резолюция будет вынесена на голосование на специальной сессии Генассамблеи ООН. По словам министра Сибиги, документ уже зарегистрирован и получил поддержку партнеров.

Скоординировали усилия на общем пути в ЕС: Зеленский поговорил с Вучичем26.12.24, 20:24 • 27316 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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