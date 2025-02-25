Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Незважаючи на те, що Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, президент країни каже про "помилку". На думку Вучича, Сербія повинна була утриматися.

Передає УНН із посиланням на Радио Телевизија Србије та Sloboden Pečat.

Президент Сербії Александар Вучич вибачився перед громадянами за процедуру голосування на Генасамблеї ООН щодо резолюції по Україні. Відповідний крок, лідер Сербії вважає "помилкою", що стала наслідком "втоми".

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянами Сербії за це", — сказав Вучич під час виступу в шоу Ćirilica на телеканалі Hepi.

Що стосується американської резолюції, ми голосували саме так, як і повинні, ми утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і щодо європейської резолюції. .. Я вважаю, що Сербія мала утриматися