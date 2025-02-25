Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН
Київ • УНН
Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.
Незважаючи на те, що Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, президент країни каже про "помилку". На думку Вучича, Сербія повинна була утриматися.
Передає УНН із посиланням на Радио Телевизија Србије та Sloboden Pečat.
Президент Сербії Александар Вучич вибачився перед громадянами за процедуру голосування на Генасамблеї ООН щодо резолюції по Україні. Відповідний крок, лідер Сербії вважає "помилкою", що стала наслідком "втоми".
"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянами Сербії за це", — сказав Вучич під час виступу в шоу Ćirilica на телеканалі Hepi.
Що стосується американської резолюції, ми голосували саме так, як і повинні, ми утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і щодо європейської резолюції. .. Я вважаю, що Сербія мала утриматися
Як він сказав, йому нема кого звинувачувати, крім самого себе.
"Я не встиг достатньо розібратися з цим, можливо, я занадто втомився, можливо, у мене занадто багато речей. Я прошу вибачення в першу чергу перед громадянами Сербії. Пояснення, яке я почув потім, було те, що ми підтвердили б наші позиції щодо територіальної цілісності. Ну, ми б не заперечували їх і утрималися", - сказав Вучич.
Нагадаємо
Українська резолюція буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генасамблеї ООН. За словами міністра Сибіги, документ вже зареєстровано та отримано підтримку партнерів.
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