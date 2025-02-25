Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 10113 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 44814 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127216 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186025 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149918 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140578 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118340 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108440 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103061 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145424 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73437 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 27188 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 62101 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76747 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70837 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145423 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144384 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278074 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306859 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24022 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64431 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112692 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135654 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117857 перегляди
Актуальне
Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Київ • УНН

 • 31976 перегляди

Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.

Незважаючи на те, що Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, президент країни каже про "помилку". На думку Вучича, Сербія повинна була утриматися.

Передає УНН із посиланням на Радио Телевизија Србије та Sloboden Pečat.

Президент Сербії Александар Вучич вибачився перед громадянами за процедуру голосування на Генасамблеї ООН щодо резолюції по Україні. Відповідний крок, лідер Сербії вважає "помилкою", що стала наслідком "втоми".

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянами Сербії за це", — сказав Вучич під час виступу в шоу Ćirilica на телеканалі Hepi.

Що стосується американської резолюції, ми голосували саме так, як і повинні, ми утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і щодо європейської резолюції. .. Я вважаю, що Сербія мала утриматися

- сказав Вучич.

Як він сказав, йому нема кого звинувачувати, крім самого себе.

"Я не встиг достатньо розібратися з цим, можливо, я занадто втомився, можливо, у мене занадто багато речей. Я прошу вибачення в першу чергу перед громадянами Сербії. Пояснення, яке я почув потім, було те, що ми підтвердили б наші позиції щодо територіальної цілісності. Ну, ми б не заперечували їх і утрималися", - сказав Вучич.

Нагадаємо

Українська резолюція буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генасамблеї ООН. За словами міністра Сибіги, документ вже зареєстровано та отримано підтримку партнерів.

Скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС: Зеленський поговорив із Вучичем26.12.24, 20:24 • 27504 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
aleksandr-vuchychАлександр Вучич
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
serbiiaСербія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами